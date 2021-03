Joel CIANI

J’ai occupé pendant sept ans le poste de Directeur régional des enseignes ECOMAX faisant parties dans un premier temps au Groupe Louis DELHAIZE (CORA Antilles) puis au Groupe HO HIO HEN.

Cette période m’a permis d’acquérir beaucoup expérience dans le management de l’humain car au sein de cette société où l’on dénombre 238 collaborateurs, j’étais le garant de l’exploitation des 34 magasins.

En 2014, le PDG du Groupe HO HIO HEN m’a promu au poste de Directeur Hypermarché (Géant Casino de Bas du fort 6 500 M2). Malgré le fait que ce magasin est très compliqué à gérer socialement, j’ai découvert une autre facette de la distribution « la grande surface » avec des méthodes de travail à l’opposé du hard discount. J’ai beaucoup appris, notamment par la mise en place d’une dynamique commerciale plus poussée (Ex : négociation avec les fournisseurs, le montage d’une opération promotionnelle allant de la négociation en passant par la création du prospectus et à la mise en place de l’allée centrale), j’ai également découvert des nouveaux métiers : boulangerie, fruits et légumes, boucherie et charcuterie

Aujourd’hui fort de toutes ses expériences, je suis à la recherche de nouveaux challenges au sein d’une société dynamique ou je pourrais apporter tout mon expertise et mon expérience tant dans le management d’équipe que dans la partie commerciale.



Mes compétences :

