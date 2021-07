Joël GIROUD

ACCÉLEREZ votre TIME-TO-MARKET et MULTIPLIEZ votre R.O.I. avec nos SOLUTIONS LOGICIELLES sur mesure | Co-fondateur & DG @ Quartance | Business Developer B2B



Entrepreneur passionné par la conquête de nouveaux marchés et nourri aux challenges depuis mes débuts : pour mon 1er job, jai créé et développé lactivité dune startup francilienne au Maroc, même si on ne parlait pas encore de « startup » à l'époque



Jai construit mon parcours autour de 2 dimensions : le Business Development B2B (Industrie & Services) et lInternational avec 15 années notamment vécues à létranger



La vie professionnelle cest aussi une question de rencontres comme celle que jai faite avec Éric VERGNAUD avec qui nous avons créé la startup QUARTANCE





POURQUOI QUARTANCE ?



Éric, en tant que CTO, et moi, en tant qu'utilisateur, partageons le constat de P.M.I. (Project Management Institute):



Seuls 39% de tous les projets informatiques aboutissent (livrés dans les délais, en respectant le budget, et avec toutes les caractéristiques et fonctionnalités requises)

(P.M.I. Pulse of the profession study « Capturing the value of project management » 2015)



Notre vision est que les clés pour répondre à ces enjeux sont:

- une culture centrée sur les besoins des utilisateurs

- l'innovation technologique

- une approche 100% agile



