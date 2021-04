Joël MARCHAND

Position :

- ingénieur de recherche au CNRS



Sphère d'activités :

- enseignement supérieur et recherche



Compétences et rôles exercés :

- administration système et réseau

- architecture d'infrastructures informatiques

- organisation, documentation et support de services aux usagers

- animation de réseau métier

- gestion et direction de services informatiques



Mes compétences :

Architecture informatique

Administration réseaux

Administration système