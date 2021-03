Joel NONO TAMANDJO

Diplômé en septembre 2013 du Mastère Spécialisé Lean Production Logistique à l'ENSAM Paris, titulaire depuis 2011 d'un diplôme d'Ingénieur de conception du génie électrique, je bénéficie d'une expérience en conduite de projet d'amélioration des processus au travers d'outils Lean Six Sigma.



En outre, tout au long de mon parcours, j'ai effectué des expériences professionnels à dominante génie électrique dans des secteurs d'activité variés: l'agroalimentaire, les télécommunications, la métallurgie, le ferroviaire ce qui me donne une diversité de points de vue sur les systèmes industriels. Actuellement, je suis en poste dans le domaine du BTP et je déploie des outils du Lean Construction.



Mes compétences :

Méthodologie DMAIC

Gestion de la Production et des Stocks

Management visuel

5S

Pilotage de projets

Visual Stream Mapping (VSM)

Certification BSCM de l'APICS CPIM

Pilotage des Flux

Lean

Six sigma

Ingénieur

Logistique

France

Production

Électrique

Amélioration continue

Lean Construction