Joël RIQUET

Depuis plus de 30 ans chez ERAS, j'ai participé à la création de l'Agence de Marseille en 1989, où j'ai occupé successivement les fonctions de Responsable du Service EIA, Responsable de l'Agence, Directeur de la Région SUD.



J'ai participé activement au développement d'ERAS dans les différentes activités d'ingénierie industrielle.



En 2007, j'ai intégré la Direction Générale de la Société, avec pendant 3 ans la fonction de Directeur Technique, puis de 2010 à 2013, la fonction de Directeur Grands Projets.



De 2014 à 2016, j'ai assuré la Direction du Centre de Production des Activités d'Ingénierie basé à Lyon et qui comprenait une centaine de personnes.



Après une mission spécifique de Direction d'un Grand Projet de 09/2016 à 04/2017 (équipe de 46 personnes), j'ai assuré pendant 3 ans le pilotage des Opérations pour la région LSO (Lyon, Sud, Ouest).



Depuis 05/2020, j'occupe le poste de Responsable Suivi de la Performance au sein de la Direction de la Performance. Cette Direction, nouvellement créée, a pour objectifs de contrôler le bon déroulement des projets, s'assurer de la bonne utilisation des ressources, mettre à jour et développer les méthodes de production des projets d'ingénierie et animer les communautés Métiers, tout cela dans le respect des exigences de la norme ISO 9001.



Mes compétences :

Pilotage des Directeurs et Chefs de Projets et des différents Services Techniques d'Ingénierie

Automatismes

Bureau d'études

Electricité

Informatique

Installation générale

Instrumentation

Maitrise d'oeuvre

Gestion de projet

Contrôle des coûts

Direction générale

Management