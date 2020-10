Joel ROUKIA

Bonjour,

Je préside des associations spécialisées dans le soutien scolaire, les arts martiaux, les actions culturelles et l'autisme à Mayotte. Après une formation commerciale, je me suis investi dans le développement d'associations à caractère pédagogique et social. J'ai donc plusieurs casquettes et développé les compétences que sont le management, le coaching, la publicité, l'enseignement scolaire et sportif, le conseil et la relation avec les familles et les professionnels sociaux et de santé pour l'autisme.



Mes compétences :

Gestion de projet

Production audiovisuelle

Word - Excel - PowerPoint - Internet

Photoshop - InDesign - After Effects

Kickboxing, Full contact, Taekwondo