Diplômé ingénieur de l'UTC depuis 2006 en Génie des Systèmes Urbains, j'ai complété ma formation en 2016 par un master en Gestion Publique, formation dispensée par l'ENA et l'université Paris Dauphine.



Ce nouveau diplôme complète mon parcours de manager public par une solide connaissance de ladministration de l'Etat et des collectivités territoriales.



Ingénieur de formation, j'ai débuté ma carrière dans le privé en pilotant des projets publics. J'ai ensuite décidé de rejoindre la fonction publique pour contribuer à faire évoluer, au sein des collectivités locales, les pratiques de conduite de projet.



Je suis convaincu que dans un contexte de transformation poussée par de fortes contraintes budgétaires et la réorganisation des échelons administratifs, il est important de savoir fixer des cibles nouvelles et de maîtriser la conduite du changement au sein des collectivités.



En 2011, la ville de Nîmes m'a confié la mission de créer et de diriger la Direction des Grands Projets de la ville.



Depuis 2017, j'ai été nommé Directeur Général Délégué à la culture et aux grands projets. J'exerce depuis mes capacités de mise en oeuvre des politiques publiques, de gestion de relation avec les élus et du management dans une collectivité.