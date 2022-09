Joel SAUDOU

Responsable Achat/Sourcing, et Production PAP H/F

Purchasing and Sourcing Senior Manager



Missions Achat Sourcing Production

Consulting Fabrication Tunisie - Maroc - Roumanie Turquie - Inde - Asie



Je suis à l'écoute pour toute mission d'optimisation dans les achats, la production, le sourcing.



Professionnel des achats textile habillement depuis plus de 20 ans dans le Pret à porter Luxe, Créateurs, et haut de gamme

Et vous, Mugler, Louis Féraud, Figure Libre, Geda, E-pure, Homecore, Leon & Harper, La mode est à Vous.....



Compétences:



Organisation et management de la chaine textile habillement :



Achats / Sourcing :

Organisation et Gestion de Projet, Mission d'audit

Définition de la stratégie Achats/Sourcing Gestion globale des achats matières, sous- traitance, et négoce de produits finis

Evaluation, optimisation du parc fournisseur, Cartographie et segmentation des achats

Rédaction des cahiers des charges, des conditions générales d’achats, des contrats cadres, et crédit documentaires

Reverse marketing, TCO, conception à cout Objectif, reporting (TDB, KPI )

E-procurement, e-sourcing, Appels d'offres

Expertise et gestion des litiges

Veille concurrentielle, & innovation

Gestion et optimisation de la logistique



Production :

Gestion et planification de la production

Organisation des flux logistiques façon et négoce import et export



Management :

Encadrement, organisation et animation des services, recrutements.



Process et technique :

Développement et industrialisation produit

Maîtrise processus techniques PAP (Modélisme, essayage et validation, industrialisation)



Informatique :

Achats IT, Mise en place,gestion et animation ERP Orliweb, PGI Mode Place CEGID,

Excel niveau avancé (TCD, RechV...), Word, PP, Photoshop, Illustrator, DW,...

très bonnes connaissances réseaux serveurs & postes PC/Mac



Mes compétences :

Industrie du luxe