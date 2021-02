Joël THIMODENT

Je suis en entreprise individuelle depuis 2006.Je compte mondifier l'objet social et le statut juridique et fiscal de mon entreprise dès que les conditions financières et juridiques seront réunies.

J'ai dirigé la Mutuelle de Mare-Gaillard pendant plus de 10 ans.

J'ai exercé la fonction de responsable administratif au sein d'un centre de formation continue supérieure pendant 2 ans.

Je suis un passionné du web et des NTIC et je m'accroche autant que possible.



Mes compétences :

Conseil

Assurance

Santé

Conseil juridique

Vente

Management

Nutrition

Ingénierie

Luxe

Communication

Marketing

Cosmétique

Finance

Distribution