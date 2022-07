Joël WATERKEYN Artiste-Peintre abstrait

Atelier à JUZIERS 78820 (Vallée de SEINE)

site : waterkeyn.art

mail : peinture@waterkeyn.art

Expressionnisme abstrait / Abstraction lyrique



Expos sur PARIS : Salon d'Automne de Paris Champs Élysées (2020) ; Salon international du Puy en Velay 2021 (Prix de l'Abstraction) ; Salon des Artistes Français et Salon des Indépendants à ART CAPITAL 2022 (Février) au Grand Palais Éphémère ; Galeries Thuillier (Paris 03) et Francis Barlier (Paris 08) ; prochainement Salon de l'ANAF à Saint Mandé et Salon des Indépendants en Février 2023