Joëlle DELAPIERRE

Assistante expérimentée, 12 ans d'expérience dans le secteur de l'architecture et de l'urbanisme.

Responsable administrative, chargée de mission, rattachée aux Directeurs Associés Contacts directs avec les clients, Coordinatrice.

Suivi des dépenses et prévisionnel financier

Suivi du compte clients

Préparation des documents comptables pour transfert au cabinet comptable

Appel d'offre : veille, assemblage dossiers, mise à jour références

Permis de Construire : assemblage dossier,relecture des notices architecturale.





Afin d'être plus opérationnel auprès des Directeurs, j'ai obtenu un DESE aménagement du territoire en 2006.



Je viens de terminer une formation de management de projet.



NOtions In Design, Illustrator.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Animation

Architecture

Communication

Coordination

Evénementiel

Formation

Juridique

Maîtrise d'ouvrage

Relationnel

Urbanisme

Microsoft Word