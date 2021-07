Joëlle PATY

J’ai acquis une double expérience de mon métier en me formant au sein d’importantes AGENCES CONSEIL ( YKA, EURO RSCG …SOGEC) avec une mise en pratique auprès d’ANNONCEURS Internationaux tels que SOVEDI (alcool) et BRITISH AMERICAN TOBACCO (Tabac)



Mes compétences :

- Maîtrise des techniques publi-promotionnelles : marketing direct, promotions IN et ON pack, …programme de fidélisation, presse

- Conduite de projets transversaux dans des contextes difficiles (contraintes légales très fortes, délai)

- Force de propositions. Capacité à réaliser et concrétiser les intentions créatives des Chefs de Marque ou des Agences : Dépliants, catalogue,PLV, articles promotionnels, … animation

- Structurer les procédures d’achat

- Savoir-faire opérationnel de la logistique

- Gérer et développer une activité , fédérer une équipe autour d’un projet



L’objectif de la fonction et du poste recherché est clair :

- Participer aux objectifs de baisse de coûts des achats, liés aux opérations marketing

- Assurer une meilleure qualité au plus juste prix , élever les standards de qualité

- Fluidifier la communication Marketing/Agence, et améliorer la coordination

- Structurer les achats

- Maîtriser les opérations de la conception à la mise en place sur le terrain



Passionnée par mon métier, expérimentée,

Je propose mon expertise et mon sens du service, en échange d’un poste opérationnel.



