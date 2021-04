Joelle VALLA

Après 18 ans passés au sein dune agence événementielle où jai pu développer mes capacités commerciales et mon aptitude managériale (évoluant de chef de projet junior à sénior puis directrice clientèle pour finir directrice dagence), je recherche aujourdhui dinattendues opportunités.



La crise sanitaire ayant bouleversé la donne, jaspire à de nouveaux challenges qui mettront en exergue mon expérience et mes acquis tout en me permettant dévoluer vers dautres domaines.



« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui sadaptent le mieux aux changements. »

Charles Darwin