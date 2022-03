Johan-Dimitri HEINRICH

Diplômé du groupe ESC Troyes (Master Marketing spécialisé en Management Stratégique de la Force de Vente et en Marketing des Services), et fort de ma dernière expérience dans le secteur de l'expertise-comptable en tant que Responsable Marketing et Communication, je suis activement à la recherche d'un emploi dans les domaines du marketing de la communication ou de l'évènementiel.



Créatif, rigoureux, dynamique, proactif et adaptable, je dispose aussi d'une capacité organisationnelle et d'un esprit d'initiative que je souhaite mettre en avant lors d'une future collaboration.



Disponibilité immédiate.



Contact : johandimitri.heinrich@gmail.com



Mes compétences :

Thunderbird

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Office

Community management

Adobe Photoshop

Conseil en management

Marketing opérationnel

Marketing des services

Management commercial

Études marketing

Management

Marketing

Communication externe

Adobe InDesign

Adobe Illustrator