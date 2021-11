Johan RIVOIRE

Mon parcours professionnel est varié. J'ai commencé par suivre des études dans le commerce et j'ai obtenu en 2007 un BTS Négociation et Relation Client. En parallèle de mes études, j'ai continué à pratiquer, le canyoning à Grenoble, l'escalade, le théâtre et le cirque.

Passionné par les activités sportives et par les arts du spectacle, j'ai dû faire un choix quant à mon envie professionnel. J'ai d'abord choisi la voix du sport en obtenant un Brevet professionnel Activité Physique pour Tous, puis un diplôme d'état escalade en milieu naturel, puis un diplôme d'état canyoning et enfin un brevet professionnel des arts du cirque.

Après cette période de formation, j'ai créé l'entreprise sortie-canyon. J'ai commencé à encadrer des activités sportives en 2014.

En parallèle, j'ai continué mon activité artistique en tant que comédien et au fil du temps, je me suis professionnalisé dans ce domaine. J'ai créé la compagnie Activisère qui propose des spectacles de théâtre et de cirque ainsi que des ateliers d'initiation.

Aujourd'hui, je m'épanouis en combinant toutes ces disciplines professionnelles.