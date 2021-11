Johan VERHELST

Mon expérience de plus de vingt ans dans différentes entreprises du domaine de la communication, de la signalétique, de lévénementiel et du marquage publicitaire ma permis dacquérir de solides connaissances en matière de Publication Assistée par Ordinateur. Je maîtrise la chaîne graphique et les logiciels tant en vectoriel quen traitement dimages et de mise en page ainsi que le traitement des fichiers en fonction des modes et des supports dimpression.

Mon parcours m'a permis aussi d'analyser et cerner les besoins du client et de lui proposer des solutions

de la conception à la production.