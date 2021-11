Johan ZOLI

Après avoir travaillé sur:

- les workflow de dépistage du cancer du sein

- le diagnostic en mammographie (integration de CAD, profile IHE mammo)

- la télémedecine (workflow en neurochirurgie d'urgence / Sigmacom)

- les protocoles en vigueur dans l'informatique médicale (DICOM / HL7 / IHE / HIPAA etc)



Je travaille maintenant dans la radiothérapie



Specialiste de l'analyse des besoins fonctionnels en HIS / RIS / PACS / CAD et workflow en depistage mammo et radiotherapie.



A l'aise dans les societés multiculturelles, bilingue anglais



Mes compétences :

HL7

medical device

PMSI

DICOM