Johann GLASER

Depuis mai 1985, j’ai accompli avec succès plus de 17 000 missions, pour la satisfaction

de plus de 36 000 clients.

J’ai également organisé, entre autres, 15 voyages de plus de 20 jours et parcouru avec mes

clients plus de 1 382 761 kilomètres dans tous les pays d’Europe.



Pendant 6 années, j’ai été responsable logistique de l’opération du Tour de France, pour

une équipe participante qui commande chaque année 7 véhicules (avec chauffeur) pour la durée

du Tour de France et environ 52 véhicules pour les dernières 3 jours à Paris.