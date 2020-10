Johann HARSCOET

Journaliste depuis 1995.

Correspondant international à Londres.

Membre de la Foreign Press Association (FPA).





EN CONTINU

_ Actualité gouvernementale et diplomatique depuis le 10 Downing Street, le Foreign & Commonwealth Office, le Parlement de Westminster et les ambassades étrangères à Londres

_ Couverture des visites et conférences des chefs d'Etat, de gouvernement et des institutions internationales (Blair, Brown, Cameron, Macron, May, Obama, Merkel, Erdogan, Shinzo Abe, Renzi, Strauss-Kahn, Bloomberg, Clinton, Ban Ki-moon, Geithner, Kerry, Benoît XVI, Lagarde, van Rompuy, Juppé, Fillon, Valls, Sarkozy)

_ Actualité marketing, médias, communication et advertising

_ Comptes-rendus et analyses, en tribune de presse, de la Premier League de football

_ Actualité du retail britannique

_ Actualité de la City et de la Fintech

_ Reviews de vernissages (National Gallery, Tate Modern, Tate Britain, British Museum, Royal Academy of Arts, V&A Museum) et de concerts de la scène classique (Royal Opera House, Sadlers Wells, Royal Festival Hall, Royal Albert Hall).





COUVERTURES EXTENSIVES / REPORTAGES

Brexit, élections générales (2010, 2015 et 2017), attentats de Londres, célébrations royales, crise diplomatique Skripal, crise des subprimes, sommet G20 de 2009, référendum écossais, Jeux olympiques de Londres, marée noire British Petroleum, sommet de l'intervention franco-britannique en Libye, sauvetage de l'économie irlandaise, scandale des écoutes téléphoniques de News of the World, etc...





INTERVIEWS GRAND FORMAT

Personnalités du monde de la politique, du business, de la technologie, de la science et de la culture : Yuval Noah Harari, Jaron Lanier, Serge Tisseron, Clive Hamilton, Beatrice Fihn Prix Nobel de la Paix 2017, Martin Sorrell, François Pinault, Martin Parr, Mark Read, Anna Netrebko, Lord David Owen, Kate Stanners, Max Hastings, David Kirkpatrick, Pierre Rabhi, Nicolas Petrovic, Kate Stanners, Jonathan Portes, Patrick Bousquet-Chavanne, Jacques Testart, Abdou Diouf