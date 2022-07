Johann LISSOWSKI

Conseil et montage en introduction en bourse sur Alternext.



- première analyse permettant de s'assurer que la société dispose de la structure financière et économique requise par son futur statut de société cotée;



- Conseil dans le choix des intermédiaires (introducteurs en bourse, avocats, agences de communication)



- relai auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)



- Aide à la rédaction du prospectus d'introduction visé par l'AMF.



Alternext est un marché boursier créé le 17 mai 2005. Il entend offrir aux PME qui souhaiteraient lever des fonds afin de financer leur développement et d'accéder à une certaine notoriété:



- un accès simplifié aux marchés de capitaux par une procédure d'introduction moins longue et moins couteuse que sur le marché réglementé, l'Eurolist;



- des contraintes d'information financière allégées au cours de leur vie boursière respectant néanmoins les besoins des investissuers en matière de transparence.



Mes compétences :

AMF

Avocat

bourse

Conseil

Droit

Droit boursier

Introduction en bourse