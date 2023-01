Johann POETTE

Actuellement a la recherche d'un poste en Suisse sur le secteur de Lausanne, Montreux ou Monthey.



Je viens d'obtenir mon master en management et marketing que j'effectuai en alternance au sein du groupe de grande distribution Auchan. J'ai eu la chance d'occuper le poste de Chargé du Développement des Marges et du Marketing Digital ce qui m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences en marketing, gestion, management mais également des compétences stratégiques.



En effet, mon métier consiste à analyser les différents secteurs et catégorie du magasin afin didentifier les secteurs en difficultés et de proposer des solutions pour améliorer leurs rentabilités. Pour ce faire, jeffectue une phase danalyse, de réflexion et de propositions en lien avec les employés des différents rayons et les managers. En un an, jai effectué plus de 30 réimplantations pour un résultat de marge obtenu par rapport à N-1 sur le travail du Mix Riche de près de 50 000 €. Pour impliquer davantage les équipes et faire perpétuer la méthode, jai mis en place des formations auprès des collaborateurs sur le logiciel, la méthode et le merchandising.



De plus, je moccupe également de la communication du magasin sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. En créant du contenu, une ligne éditoriale pour lentreprise et lajout de contenu publicitaire via Facebook Ads.