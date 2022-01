Johann VANCAMELBECKE

Compétences:

- Mise en place de bancs pédagogiques à caractère scientifique pour le pôle enseignement depuis 2 ans

-> Connaissance en essais mécaniques statiques (traction, compression) en cours à l'ICAM (institut catholique des arts et métiers) de toulouse

-> Utilisation du logiciel CATIA V5 pour la conception d'outillage d'essai mécanique

-> Utilisation équipement stéréo corrélation

-> Mesures de contraintes résiduelles

-> Responsable du laboratoire fiabilité à varioptic (encadrer les tests et essais physiques, validation des équipements en métrologie et des moyens dessais)

-> Mise en place des essais environnementaux, climatiques, électriques, de chocs, de traction filaire

-> Qualification de produits et procédés de fabrication, caractérisation de matériaux, analyse de construction et de défaillance sur produits, analyse de réclamations client



Connaissances diverses:



· Anglais technique utilisé quotidiennement chez Varioptic

· Excel, Word, Powerpoint, etc

· Logiciel de statistique extraction à partir d'une base de données : Cornerstone, Statistica

· Logiciel de production : Promis

Logiciel de conception : CATIA V5

· Matériels et techniques de caractérisation utilisées :

->Manipulation de microscopes optiques et électroniques SEM, analyse EDX des éléments chimiques, imagerie en électrons rétrodiffusés

->Radiographie X

->réalisation de coupes micrographiques

->Caractérisation physico chimique sur matériaux

. Utilisation de normes MIL STD ou IEC