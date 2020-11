Johanna BECKET MOUCKOLAS

Je mappelle Johanna et jai 24ans. Je suis une personne déterminée, organisée et surtout très souriante.



Après avoir fait deux stages très enrichissants et surtout assez complets en tant que Talent acquisition specialist, jai compris que cette voie ne serait pas ma vocation. Après mûre réflexion, je me suis orientée vers les achats qui sont pour moi un domaine dans lequel je mépanouie.



Je suis donc à la recherche dun poste en tant quAcheteuse. Je suis particulièrement intéressée par les domaines de lindustrie, du bâtiments et des transports. Mais je suis aussi ouverte à dautres domaines.



Je suis disponible et mobile sur la région parisienne.



Nhésitez pas à me contacter.



Cordialement.

Johanna BECKET