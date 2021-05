Dorigine alsacienne, j'ai fait mes études à lIFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Colmar et obtenu mon diplôme dEtat en juin 2013. Avant de minstaller en libéral, j'ai exercé dans diverses structures de soins en France ainsi quà létranger. Cela m'a permis dapprofondir mes connaissances et maîtriser mes techniques de soins. Mes expériences cosmopolites ont contribué à un enrichissement dans mes différentes approches soignantes et prise en charge du patient.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter mon site internet: https://infirmiere-johanna-vanier.fr/



Les soins infirmiers sont effectués à domicile ou au cabinet infirmier sur rendez-vous.

Le cabinet infirmier est ouvert 7j/7 de 6h30 à 20h,



Adresse du cabinet: 20 rue du Dr Albert Schweitzer, 68000 Colmar.

Contact: https://infirmiere-johanna-vanier.fr/contact/



Mes compétences :

Accompagnement personnalisé

Conscience professionnelle

Ponctuelle