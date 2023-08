Johanna WIKBERG

Multilingue et Diplômée de lUniversité Dauphine PSL, je suis experte en personnel de maison haut de gamme. Avec près de vingt cinq ans d'expérience dans le luxe, riche d'une expertise dans le recrutement et dans la communication, je suis chasseuse de têtes pour des privés en France et à l'international. Je recrute du personnel de maison pour des postes aussi variés que: majordome, PA, gouvernante, nanny, couple de gardiens, Intendant, estate manager, tuteur...





Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Marketing

Management

Formation

Coaching

Développement commercial

Accompagnement

Recrutement

Communication