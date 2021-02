Johanne GRASLAND

- ÉVÉNEMENTIEL CROSS MEDIA - TRILINGUE

- GESTION DE PROJETS : Direction logistique et de production événementielle, régie générale, de coordination

- CHARGEE DE PRODUCTION : Communication événementielle, stratégique et opérationnelle on / off line



EXPÉRIENCES : Production événementielle (culturelle, sportive, B to B, institutionnelle)



. Direction logistique / production



- Bose Kick Off – Monaco (2011): FullColors ( www.incentive-seminaire.fr )

- Demathieu & Bard appel d’offre (2011): Watson & Watson

- ELIOR appel d’offre soirées (2011): Watson & Watson

- INRA Cérémonie des Lauriers (2010): Watson & Watson

- Nespresso « Incentive – Corse » (2010) : All Events

- CIV, CNE et CNIEL appel d’offre « Journées Européennes du Patrimoine » (2010) : PhilConducteur (pour CPM)

- JCDecaux appel d’offre « Séminaire MD’s 2011 – Berlin » (2010) : Publicis Events

- Mr. Bricolage appel d’offre soirée « 30ans » (2010) : Watson & Watson

- Adisseo appel d’offre« Séminaire MD’s 2011 – Malte » (2010) : Alternativ’event

- Sogeti appel d’offre in-coming grand compte soirée événementielle (2010) : Alternativ’event

- INRA Cérémonie des Vœux (2010) : Watson & Watson

- IBM appel d’offre (stratégie et opérationnel) événements grand public (2009) : Alternativ’event

- Dinner in the Sky by Cuisine Créative appel d’offre événement RP (2009) : FullColors

- Logitech : appel d’offre événement grand public 2008 : Monsieur White

- Suez « Convention TopEx Egypte » (2008) : W One

- Marionnaud opérations nationales inaugurations de points de vente (2007) : W One

- Eurostar opérations nationales RP (2007) - Aprifel road show Semaine Fraich’ Attitude (2007) : Magic Garden Agency

- Samsung in-coming grand compte soirée événementielle (2006-2007) : Eventive – Barcelone

- System@tic convention institutionnelle (2006) : For The Moment

- Novartis, BDO (appel d’offre 2001) Le Public Système & branche Voyage, incentive et événements B to B …



. Chargée de Production



- Nespresso « Trade Show» (préparation en cours 2010) : All Events

- Microsoft « Windows Café» (2009) : RCH

- Microsoft « Soirée Campus » (2009) : RCH

- Fédération Française de Randonnée Pédestre / GDF : « Rando GDF » (2008) : Havas Sports

- TF1 (reco. d’appel d’offre soirée des 20 ans 2007) W One

- Dior (Ouverture boutique Moscou 2006) : La mode en images …



. Chef de projet – Communication stratégique et opérationnelle



- IBM / Dassault Systèmes, (Forum CATIA Paris / Allemagne : 2001 / 2002 / 2005) : Publicis Dialog / Events



. Régie Générale / Coordination générale (production, logistique, technique)



- Pour Ludéric :

« Friche » Palais de Tokyo : Presse J17 Chanel 2011

« Friche » Palais de Tokyo : défilés « fashion week » hiver 2011

- Pour Bernard Jaulin SA :

Halle Freyssinet : Journée des bénévoles de la FFF 2011

Halle Freyssinet : Convention Monoprix 2011

Halle Freyssinet : Convention Janssen Cilag 2011

Halle Freyssinet : Wella Défilé & soirée de remise de prix 2010

Halle Freyssinet : KPSS Défilé & soirée coiffure 2010

Halle Freyssinet : Salon du meuble 2009

Halle Freyssinet : Soirée des 25 ans de Canal + 2009

Sommet de Paris pour la Méditerranée 2008

Art en Thèmes (Musée des Gobelins) 2008

Salon International des Antiquaires 2006 / 2007 / 2008

Renault 2000

Sommet des chefs d’états Nice 2000

- Pour PhilConducteur :

Soirées Musées d’Orsay et Marriott « Les journées du MiPih » 2010

- Pour FullColors (www.incentive-seminaire.fr) :

Soirée BNP Paribas Lease Group 2010

- Pour Magic Garden Agency :

Techno Parade 2010 : Char ID TGV / ID Night

Roadshow Reebok 2006

Soirée lancement de la « Game Cube » 2001…

- Pour Publicis Events :

Thomson, (Festival International du Film 2007 Cannes)

EDF (Convention Annuelle Force de Vente 2005)

Air Liquide (in-coming grand compte soirée événementielle 2002)

- Pour Blackberry :

Ambassade d’Afrique du Sud (Défilé Gavin Rajah 2007)

Metro / Apple : fête de la musique 2006 place de la Bastille

Mexx (2006 /2007)

- Pour All



