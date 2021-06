John Alban OVONO

Actuellement au chômage,j'ai une forte expérience de la conduite urbaine,de la conduite de ligne (sur le chemin de fer transgabonais)et des manoeuvres,ainsi que dans le BTP avec une formation en dessin bâtiment (sur logiciels de DAO Archicad et Autocad),en maçonnerie et en peinture.Je me forme actuellement au management de la Qualité,de l'hygiène,de la Sécurité et de l'environnement afin d'être plus complet sur le terrain.Jai passé le baccalauréat ACA session 2020 en candidat libre afin d'avoir un niveau BAC et je l'ai obtenu avec mention ASSEZ BIEN.mon parcours est assez atypique mais démontre que j'apprends vite et m'adapte facilement.Mon intérêt personnel pour la qualité et surtout la sécurité et l'environnement font de moi un atout pour les employeurs.