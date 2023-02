Pour créer ses soins anti-âge, John ANDREU s'inspire des enseignements qu'il a reçus à travers le monde. Une passion qui l'amène à chercher inlassablement toujours plus d'efficacité et de résultats pour vous proposer des soins innovants, sur mesure et complet. Une parfaite synergie alliant l'ostéopathie aux meilleures thérapies naturelles pour votre santé et votre bien-être.



Passionné par les thérapies holistiques, John ANDREU développe ses techniques anti-âge et ses connaissances en s'inspirant des médecines ancestrales asiatiques (Japon, Inde, Chine, Tibet) pour une approche globale et efficace. Grâce à sa sensibilité développée au fil du temps, John ANDREU créé ses soins anti-âge avec une extrême précision, pour une efficacité toute en douceur.



Quelque soit l'objectif, santé ou beauté, John ANDREU créé un soin sur-mesure à votre image en utilisant les thérapies les plus adaptées à vos besoins.

Lostéopathie, lAyurveda, le Reiki et la naturopathie sont autant d'approches aux innombrables bienfaits qu'il utilise pour son efficacité unique et pour votre bien-être. En comprenant votre mode de vie et vos besoins, des conseils personnalisés de nutrition, de compléments alimentaires, de posture, dexercices et bien plus encore vous sont transmis.



En tirant partis des meilleures thérapies holistiques, les protocoles de soins anti-âge de John ANDREU vous permettent de retrouver un équilibre physique et énergétique global, avec des résultats esthétiques au-delà de vos attentes. La beauté étant le prolongement dun état de santé opyimal, votre corps et votre visage retrouveront naturellement leur état optimal grâce aux techniques de nettoyage et énergétiques.



Pour John ANDREU le soin est un art de vivre et un moyen d'équilibre global entre le corps et l'esprit. Ses techniques permettent de relâcher vos tensions physiques et d'équilibrer votre activité mentale et vos émotions. Un bien-être physique qui harmonise votre esprit et élève votre conscience.



Les soins:

OsteoBelly, protocole de soins pour le ventre

OsteoSport, protocole soins pour sportif

OsteoDetox, protocole de soins détoxifiants

OsteoSculpt, protocole de soins du visage, crâne et cou