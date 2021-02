Jonas Daniel NSEGBE

Nsegbe Jonas Daniel est un travailleur social camerounais, né le 18 mai 1991 à Makak au Cameroun. Diplomé de Licence et Master 1 à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Yaounde II , il a debuté sa carrière professionnelle à l'ONG Relais Enfants-Parents du Cameroun (REPCAM) .

Passionné des chiffres, de l'humanitaire et du social, il cumule plusieurs années dexpérience professionnelle en administration, gestion, finance et dans d'autres domaines pertinents en lien avec les projets sociaux inclusifs au Cameroun.