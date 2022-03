Jonas PARIENTE

Fondateur de Citadev, je suis un architecte logiciel passionné, doté d'une forte culture DevOps et open source, avec 20 ans d'expérience dans le développement d'applications web et l'hébergement.



Reconnu pour mon pragmatisme et mon esprit d'analyse, les entreprises font appel à moi sur des problématiques spécifiques ou la gestion complète de projets.



Véritable partenaire, j'ai à coeur de transmettre mes connaissances et les bonnes pratiques aux dirigeants et équipes avec lesquels je collabore.



Rendez vous sur https://www.citadev.com pour vos projets de développement logiciel et d'infogérance de votre SI.