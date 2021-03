Photographe / Vidéaste - Freelance



Avec 10 ans dexpérience comme réalisateur, cadreur, monteur et photographe dans linstitutionnel, le digital et la télévision, je suis capable de réaliser vos reportages, interviews, films dentreprise ou encore portrait.

Je travail notamment pour URGO, LA FNAC, RENAULT, DOMUSVI, EIFFAGE, SNCF pour les plus connus.



www.jonathanbelin.fr