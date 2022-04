De formation universitaire, je me consacre depuis plus de cinq ans au coaching auprès d'enfants et d'adolescents au sein de divers asbl et Amo dans différents de Bruxelles que ce soit à Cureghem, Anneessens ou au cœur de Molenbeek.



Mes domaines de prédilection sont la pédagogie et les méthodes de soutien actives, impliquant la gestion mentale.