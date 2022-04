Bonjour,



Mon rêve a toujours été de devenir un des plus grands photographes! "un jour qui sait :-)" J'ai travaillé dur pour devenir pro et maintenant je peux me vanter d'être chef d'entreprise dans ce milieu qui est ma passion, mon rêve et maintenant ma vie.



Toophoto.net



Mes compétences :

Photographie

Informatique