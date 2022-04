Jonathan DANHIEZ

- jeune dynamique, motivé, sociable et sérieux

- technicien de la construction polyvalent et compétent

- multiples expériences dans divers secteurs d’activités : BTP, logistique et transport, commerce

(représentant pour moi, une force dans la faculté d’adaptation)

- sens de l’organisation et de la rigueur (ce qui m’a permis de mener à bien tous les projets qui ont pu

m’être confiés)

- expérience personnelle : auto-construction de ma maison





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad

Gestion de projet

Comptabilité générale

Prévention des risques

Gestion budgétaire