Jeune, dynamique et souriant, je sais m'adapter aux règles d'une entreprise. Je travaille toujours dans le respect de l'autre et de la hiérarchie. Mon contact avec la clientèle se fait naturellement mais non inconsciemment. Les horaires décalées ne me posent aucun problème. Je vis très bien le travail qu'il doive s'effectuer en solitaire ou en équipe.



Mes compétences :

Relation clients

Organisation du travail