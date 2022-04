Jonathan DE FLAUGERGUES

★ 9+ ans d'expérience dans l'ingénierie logiciel, principalement dans la conception/développement d'applications web et mobile autour des technologies JS (Angular, React, Node.js).



★ Développeur Full Stack.



★ Ingénieur en Informatique d'un des plus célébres et prestigieux établissement Français d'enseignement supérieur et de recherche.



★ Forte expérience en méthodologies Agile (Scrum).



★ Autonome, pertinant, créatif et facilité d'apprendre rapidement.



Mes compétences :

MySQL

Microsoft SQL Server

MongoDB

Cordova

Backbone.js

JavaScript

Node.js

REST

Git

Agile Scrum

UML

Vue.js

React.js

Angular