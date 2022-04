Jonathan DE OLIVEIRA

Mai / juin 2009 : Assistant responsable de production.

Stage chez Salvat.SA : Champigny-sur-Marne

Taches réalisées :

-conception d’outillages et de montages de contrôle sur logiciel CATIA V5 et GoElan

-Réalisation de dessins de définition

-Suivi des nouveaux lancements de production.



Avril / Mai / juin 2008 : Assistant technicien d’usinage.

Stage chez Somep : Yerres

Taches réalisées :

-Programmation de machines outils

-Formation de métrologie



Mai / juin 2007 : Assistant technicien d’usinage.

Stage chez SMF: Chennevières-sur-Marne

Taches réalisées :

- Conception et réalisation de pièce sur machine d’injection plastique



Avril / mai 2006 : Assistant technicien d’usinage.

Stage à la MO MECA : DAKAR (Sénégal)

Taches réalisées :

-Usinage sur tour et fraiseuse

-Formation perçage



Mes compétences :

CAO

Conception

FAO

Outillage

Production