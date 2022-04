Jonathan DEFRAITEUR

Passionné de nouvelles technologies, programmation d’application et de jeux vidéo.



Mon objectif principal est d’apporter des solutions aux problèmes qui me sont donnés par les nouvelles technologies, qu’il s’agisse de lever une contrainte métier, faciliter une tâche quotidienne, ou retranscrire une expérience dans le cas d’une application ludique.



Spécialisé dans la programmation d’applications web avec des langages comme le PHP, Javascript, CSS et des frameworks comme Symfony, AngularJS entre autre.

Je reste polyvalent, avec un parcours de formation passant des Arts Appliqués à l’Ergonomie Numérique et l’infographie 3D, gardant un intérêt pour l’esthétisme et le confort d’utilisation dans mes productions.

Ces connaissances me permettent également de mieux comprendre les contraintes des autres métiers périphériques à la programmation.



Toujours curieux d’apprendre de nouveaux langages, outils, ou techniques. Je continue de me former au développement de jeux vidéo avec le logiciel Unity 3D.



Mes compétences :

JavaScript

Adobe After Effects

jQuery

HTML 5

CSS 3

PHP

Adobe Photoshop

Google API Chromecast

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Unity 3D

Git

AngularJS

Symfony