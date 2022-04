Bonjour , je m'appelle Jonathan Degens.



Comme vous le verrez dans mon CV, ci-joint, j’ai suivi une très bonne formation ( contrat professionnel avec obtention baccalauréat ) auprès d’EDF Bleu Ciel à Cenon (33) en alternance avec l’AFPA.



Je possède de nombreuses expériences dans le domaine de la relation client avec des compétences croisées dans la communication, la bureautique, l’animation de stand, la création de portefeuille clientèle, la réalisation d’action marketing, gestion des stocks, prise de commande, vente par téléphone et internet.



Ponctuel, sérieux, motivé, je sais m’adapter, je possède une très bonne écoute et je suis très attaché à

réaliser mes objectifs qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs.



Je souhaite mettre mon expérience et mes compétences professionnelles acquises au sain d'une entreprise sérieuse et dynamique.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de pouvoir vous renseigner plus

précisément sur mon parcours, mes objectifs et ma motivation.



Vous remerciant d'avoir pris connaissance de mon profil , veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Back office