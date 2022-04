Jonathan DEGROOTE

Mes compétences :

Cobol

SQL

DB2

SAP

UML/OMT

SAP IS BANKING

MySQL

LabVIEW

JavaScript

C++

Visual Basic for Applications

UNIX

TCP/IP

Simulink

Siemens Hardware

SAP ABAP workbench

SAP ABAP EDI

SAP ABAP

ODBC

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

MVS

Linux

Industrial Ethernet

HTML

Grafcet

European Rail Traffic Management System

Ethernet

Dynamic Data Exchange

C Programming Language

Adobe Photoshop

TELON