Jonathan DEHAYE

Ayant déjà effectué différentes missions en entreprise en vue de mes trois années d’apprentissages dans différents secteurs d’activités, je suis à la recherche d'une entreprise industrielle dans laquelle je pourrai mettre en application ce que j'ai appris dans le domaine de la production industrielle.



Titulaire d'un BTS Industrialisation des Produits Mécanique et d’une Licence Gestion de Production Industrielle, j'ai acquis une méthodologie et une adaptabilité au cours de mes apprentissages.



Ma passion de la moto fait de moi une personne minutieuse, rigoureuse et attentionnée.





Mes compétences :

Méthode PDCA

Solidworks

Métrologie

Contrôle qualité

Labview

Métallurgie

Catia v5

Ishikawa

Kanban

AMDEC

5 S

Contrôle non destructif

Étalonnage COFRAC

SMED