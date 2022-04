Jonathan DELETREZ

Diplômé de la faculté de Lens en Master Ingénérie Logiciel pour l'Internet en 2009.

Dans le monde de l'informatique et du développement Java depuis plus de 7 ans, mes expéreinces m'ont conduit 4ans sur le domaine de l'encaissement et 3ans sur celui du CRM.

Mélant une grande polyvalence et une facilité de communication, je suis toujours prêt pour de nouveaux challenges aux seins des clients.



Mes compétences :

SQL

Système d'encaissement

Relation clients

Bonne humeur

Developpement JAVA/J2EE

Gestion de production & de la mainenance

Encaissement

Autonomie

Dynamisme

Polyvalence

Système de réappro