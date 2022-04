Bonjour/bonsoir,



Récemment diplômé d'un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations en alternance je recherche une entreprise qui me prendrait en apprentissage afin de continuer en DCG à partir de septembre 2016.



Disposant de solides compétences sur les bases de la comptabilité ainsi qu'un bon contact avec les clients j'ai commencé à découvrir de nouvelles facettes de celle-ci et ne souhaite qu'à continuer d'apprendre à l'avenir.



En espérant que ce profil suscitera votre curiosité.



Bien cordialement,



Jonathan Deprez



Mes compétences :

Réalisation de déclarations de TVA

Tenue de dossiers comptables

Relationnel

Révision des comptes

Situation/Bilan