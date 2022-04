Jonathan DEROUET

Actuellement en deuxième année de DUT informatique je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude. Je suis principalement intéressé par un stage proche de la Rochelle ou d'Angers mais il m'est tout de même possible d'aller partout en France.



J'aime particulièrement le web et la programmation c'est pour cela que je recherche plutôt dans ces domaines. Les compétences que j'ai acquises lors de ma formation me permettent aussi de faire de la gestion de données si besoin.



Si vous voulez en apprendre plus sur moi ou sur le contenu de ma formation, je vous invite à me contacter.



Mes compétences :

Développement web

Administration de base de données

Programmation orientée objet

Java

MySQL

Linux

HTML5

Customer Relationship Management

Cascading Style Sheets

C++

Apple MacOS