Jonathan DIDIER

A la recherche d'un nouveau challenge, je suis à l'écoute de toutes vos opportunités.

Je serai ravi de pouvoir faire profiter à votre collectivité, entreprise, service ou association, toutes les compétences éprouvées au fil de ma carrière.



Disponible immédiatement, motivé, je peux également bénéficier d'une formation complémentaire pour parfaire mes aptitudes avant d'être recruté.

Alors n’hésitez plus à me donner une chance et contactez moi.



Mes compétences :

Conduite de projet

Gestion budgétaire

Coaching sportif

Prise de parole

Gestion administrative

Événementiel sportif

Animation de réunions

Animation d'équipe

Management

Accueil physique et téléphonique

Communication

Marketing

Microsoft Office

Classement

Gestion de projet

Archivage

Comptabilité

Aisance relationelle

Gestion événementielle

Planification

Bookkeeping

Paye/Prsi

EBP Paye Pro

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word