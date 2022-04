Jonathan DJIDEL

Tout est possible, il suffit juste de le vouloir.



Du haut de mes 6 ans d'expériences, je vous accompagne dans votre démarche de création d'identité visuelle et de communication. Votre image se doit d'être efficace et crédible auprès de votre clientèle et de vos partenaires. Mon métier est d'imaginer, créer, façonner et embellir votre image de marque au travers de vos outils de communication . Pour cela, je mets à votre service mon savoir-faire afin d'être le plus réactif et attentif de vos partenaire de votre marque.



www.jdcreativdesign.fr



Mes compétences :

Photoshop / Illustrator / Indesign

Flash

Premiere pro / After Effect

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Creative Suite

Print

Adobe InDesign CS5

Internet