Jonathan DOGLIOTTI

Naturellement sociable, polyvalent, rigoureux, organisée et professionnel, je sais utiliser les outils informatiques comme Pack Office, ayant une grande expérience dans le transport sanitaire qui m'a appris la gestion de planning et d'urgence, ainsi qu'une expérience dans le secrétariat, la gestion d'événement et de développement de projets au sein d'une association de la Mairie.

Je cherche un poste sur marseille ou dans les alentours en tant qu'assistant de direction (un poste similaire est envisageable).

Je suis à votre disposition pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Pack office

Organisation d'événements

Secrétariat

Organisation de voyage

Mettre en place un budget prévisionnel

Former/accompagner un groupe de personne

Prise de rendez-vous

Organisation de planning

budgets

Internet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office