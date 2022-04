Jonathan DOLÉANS

Depuis 1994, j'exerce un métier passion...



Après des débuts en tant que graphiste décorateur avec pour moyen de production la peinture et la découpe adhésive, je me suis spécialisé dans la création de fichiers (PAO) et l'impression grand format. Les machines et nouvelles techniques me passionnent. C'est un métier en pleine évolution, la communication visuelle est partout. De nouvelles applications et produits voient le jour régulièrement. En 2008, j'ai créé Cmapub. L'équipe est composée de 3 personnes et réalise un C.A. de 468 000€ en 2012.



Mes compétences :

Impression numérique

Imprimerie

Communication visuelle

Plv

Impression grand format

Reprographie