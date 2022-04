Jonathan DOS SANTOS

Diplômé en Licence Professionnelle ATC (Activité des Techniques de Communication) me permettant d'avoir des connaissances dans le domaine audio-visuel en entreprise. Cette formation m'a permis de posséder des aptitudes en publicité par le biais des nouvelles technologies.



Détenteur également d'un DUT GEA (Diplôme Universitaire et Technologique en Gestion des Entreprises et Administrations) me donnant accès au fonctionnement des entreprises. En effet l'enseignement était tourné vers la comptabilité, la gestion, la communication, l'informatique, l'économie ainsi que le droit.



Compétences informatique:

Maîtrise des logiciels Excels, Word, Access, PowerPoint

Connaissance du logiciel Photoshop, Dreamweaver (création sites web)

Création de films -tournage, montage (adobe première)-



Langues:

Espagnol, notion de base

Anglais, bon niveau

Portugais, courant



Mes compétences :

Polyvalent