Je m'appelle Jonathan Dostert, j'ai 26 ans et j'habite Paris. Je suis actuellement à la recherche de travail.



Pour le moment je produis mes propres vidéos, je dispose d'un Canon 7d, objectifs fish eye, sigma 30mm f/1.4, Canon 15-85 is.

Je suis très impliqué dans la vidéo/photo d'art, notamment le "street art", je suis moi même co-organisateur d'un festival dans ce domaine sur Avignon, le "In street" festival.

J'ai également de l'expérience dans la captation de concert, de gala de danse, la vidéo projection.

Je suis aussi photographe, j'ai travaillé en station de ski et fait diverse mariage.



Mes compétences :

Art

Photographe

Réalisation

Realisation vidéo

Street art

Video